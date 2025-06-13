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Иран сообщил об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз

Иран сообщил об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз Иран сообщил об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз
Другие страны
13 июня 2025 г. 18:22
Иран сообщил об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз

Организация по атомной энергии Ирана заявила об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз.

Как передает Report, об этом сообщает израильский канал 12 со ссылкой на заявление агентства.

"Внутри ядерного объекта обнаружена утечка радиации, однако утечки за пределами объекта не зафиксировано", - заявили в агентстве.

Ведомство также заверило, что причин для беспокойства нет. По данным организации, необходимо провести радиационную очистку внутри объекта и после этого будет оценен причиненный ущерб.

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Версия на английском языке Radiation leak spotted inside Iran's Natanz nuclear complex
Версия на азербайджанском языке İran Natanz nüvə kompleksində radiasiya sızıntısı barədə məlumat yayıb

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