Иран сообщил об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз

Иран сообщил об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз

Организация по атомной энергии Ирана заявила об утечке радиации внутри ядерного комплекса Натанз.

Как передает Report, об этом сообщает израильский канал 12 со ссылкой на заявление агентства.

"Внутри ядерного объекта обнаружена утечка радиации, однако утечки за пределами объекта не зафиксировано", - заявили в агентстве.

Ведомство также заверило, что причин для беспокойства нет. По данным организации, необходимо провести радиационную очистку внутри объекта и после этого будет оценен причиненный ущерб.