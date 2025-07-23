Иран согласился принять техническую миссию МАГАТЭ

Иран согласился принять техническую миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для обсуждения нового формата взаимодействия.

Иран согласился принять техническую миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели для обсуждения нового формата взаимодействия между Тегераном и ядерным надзорным органом ООН.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади во время визита в Нью-Йорк.

"Делегация прибудет в Иран для обсуждения этого формата, а не для посещения (ядерных) объектов," - уточнил он, отвечая на вопросы журналистов.

Гарибабади также сообщил, что Иран намерен сам заниматься обогащением урана для удовлетворения собственных потребностей, считая, что не может полагаться в этом на других.

"Когда дело касается обогащения, Иран будет обогащать уран в соответствии со своими потребностями. Вот что я могу сказать. Мы должны быть в состоянии делать все то, что нам необходимо... У нас в этом плане имеется очень печальный опыт. Мы не можем полагаться на стороннего исполнителя," - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли Тегеран ввести в качестве жеста доброй воли, к примеру, мораторий на обогащение урана.