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    Иран, Россия и Турция подтвердили новую встречу по Сирии в Астане

    Двусторонние и многосторонние консультации предполагается провести 14 мая© РИА Новости

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая в Астане, передает Report со ссылкой на МИД республики Казахстан.

    "Министерство иностранных дел Казахстана информирует о том, что страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение очередной 9-й Международной встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая 2018 года в столице Казахстана", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Отметим, что двусторонние и многосторонние консультации предполагается провести 14 мая, пленарное заседание запланировано на 15 мая.

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