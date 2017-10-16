Иран разработал план на случай выхода США из ядерной сделки

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Тегеран уже разработал план действий на случай выхода США из ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил спикер иранского парламента Али Лариджани.

"Недавно в парламенте мы утвердили, что, если американцы предпримут те или иные шаги, что мы в этом случае должны сделать", - заявил А.Лариджани, добавив, что Вашингтон может "пожалеть" о своем решении в случае выхода из ядерной сделки.

Спикер добавил, что иранский план предусматривает различные сценарии развития событий.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей.