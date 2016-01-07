Иран проинформирует СБ ООН о бомбардировке своего посольства в Йемене

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Тегеран собирается обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с нанесением авиаударов самолетами арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по иранскому посольству в столице Йемена Сане, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мы проинформируем СБ ООН о деталях данной атаки в течение нескольких часов", - цитирует агентство заместителя министра иностранных дел Ирана Хуссейна Амира Абдоллахиана.

Ранее сообщалось, что Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении авиаудара по посольству Ирана в Йемене в среду.

Позднее агентство Рейтерс со ссылкой на представителя арабской коалиции сообщило, что авиаудары арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в столице Йемена Сане в среду были направлены против ракетных пусковых установок хуситов. По данным агентства, хуситы использовали покинутые посольства в Йемене для проведения военных операций.