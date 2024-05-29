Иран призвал к прекращению огня в Газе до начала Олимпийских игр в Париже

Иран довел до сведения стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимость введения режима прекращения огня в Газе до начала Олимпийских игр в Париже.

Иран довел до сведения стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимость введения режима прекращения огня в Газе до начала Олимпийских игр в Париже.



Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил министр спорта и молодежи Исламской Республики Кьюмарс Хашеми в среду во время посещения мавзолея основателя Исламской революции имама Хомейни.

"На встрече министров спорта стран-членов ШОС иранская сторона объявила, что перед началом Олимпийских игр в Париже международное сообщество должно объявить о прекращении огня в секторе Газа, чтобы позволить палестинским спортсменам участвовать в играх", - сказал он.