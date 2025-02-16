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Иран приостановил все рейсы в Бейрут по просьбе Ливана

Иран приостановил все рейсы в Бейрут по просьбе Ливана Ливан попросил Тегеран приостановить рейсы иранских авиакомпаний в Бейрут по соображениям безопасности как минимум до 18 февраля.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 21:05
Иран приостановил все рейсы в Бейрут по просьбе Ливана

Ливан попросил Тегеран приостановить рейсы иранских авиакомпаний в Бейрут по соображениям безопасности как минимум до 18 февраля.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил глава Организации гражданской авиации исламской республики Хосейн Пурфарзане.

"В переписке между авиарегуляторами Ирана и Ливана была отражена просьба ливанцев до 18 февраля прекратить авиарейсы в Бейрут по соображениям безопасности, а также из-за отмены всех международных рейсов", - сказал чиновник.

По его словам, ситуация в аэропорту Бейрута на этот момент сложная и напряженная, но иранская сторона следит за ней и надеется, что к 18 февраля все нормализуется.

Напомним, что 14 февраля активисты "Хезболлах" перекрыли шоссе в международный аэропорт Бейрута из-за отказа ливанских властей принимать самолеты иранской авиакомпании Mahan Air. В ночь с пятницы на субботу толпа протестующих атаковала конвой, сопровождавший заместителя командующего миротворческими силами ООН, и подожгла один из джипов.

В субботу по требованию президента Ливана Джозефа Ауна силовики задержали 26 человек, причастных к нападению. Армия разблокировала все перекрытые демонстрантами автострады. Глава государства пообещал не допустить повторения действий, которые дестабилизируют обстановку.

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Версия на азербайджанском языке İran Beyruta bütün aviauçuşları dayandırıb

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