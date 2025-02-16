Иран приостановил все рейсы в Бейрут по просьбе Ливана

Ливан попросил Тегеран приостановить рейсы иранских авиакомпаний в Бейрут по соображениям безопасности как минимум до 18 февраля.
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"В переписке между авиарегуляторами Ирана и Ливана была отражена просьба ливанцев до 18 февраля прекратить авиарейсы в Бейрут по соображениям безопасности, а также из-за отмены всех международных рейсов", - сказал чиновник.
По его словам, ситуация в аэропорту Бейрута на этот момент сложная и напряженная, но иранская сторона следит за ней и надеется, что к 18 февраля все нормализуется.
Напомним, что 14 февраля активисты "Хезболлах" перекрыли шоссе в международный аэропорт Бейрута из-за отказа ливанских властей принимать самолеты иранской авиакомпании Mahan Air. В ночь с пятницы на субботу толпа протестующих атаковала конвой, сопровождавший заместителя командующего миротворческими силами ООН, и подожгла один из джипов.
В субботу по требованию президента Ливана Джозефа Ауна силовики задержали 26 человек, причастных к нападению. Армия разблокировала все перекрытые демонстрантами автострады. Глава государства пообещал не допустить повторения действий, которые дестабилизируют обстановку.