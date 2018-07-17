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    Иран приостановил поставки электроэнергии в Ирак

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Переговоры по поставкам Ираном электроэнергии в южные регионы Ирака не принесли результатов". 

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об  этом заявил  министр энергетики Ирака Касем аль-Фахдави  по итогам встречи с представителями Исламской республики в Тегеране.

    "Попытки делегации Ирака достичь договоренности с иранской стороной о возобновлении подачи электричества оказались безуспешными", - сказал глава ведомства.

    По словам аль-Фахдави, в настоящее время рассматриваются альтернативные варианты обеспечения электричеством юга Ирака.

    Решение Ирана может повлечь за собой усугубление ситуации в южных иракских провинциях, где уже несколько дней не стихают массовые акции протеста. Протестующие, в частности, недовольны перебоями с подачей электроэнергии на фоне наблюдающейся в регионе жаркой погоды.

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