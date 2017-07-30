Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае, если издержки будут преобладать над выгодой, страна может покинуть соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий, передает Report.

"Исламская Республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет служить на пользу стране", - отметил он.

Кроме этого, Аракчи обвинил Вашингтон в попытке сорвать выполнение соглашения и сделать ответственным за это Тегеран.