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    Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

    Тегеран обвинил Вашингтон в попытке сорвать выполнение соглашения

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае, если издержки будут преобладать над выгодой, страна может покинуть соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий, передает Report.

    "Исламская Республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет служить на пользу стране", - отметил он.

    Кроме этого, Аракчи обвинил Вашингтон в попытке сорвать выполнение соглашения и сделать ответственным за это Тегеран.

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