О нас

Иран пригрозил ответными мерами после высылки посла из Австралии

Иран пригрозил ответными мерами после высылки посла из Австралии Иран пригрозил ответными мерами после высылки посла из Австралии
Другие страны
26 августа 2025 г. 12:39
Иран пригрозил ответными мерами после высылки посла из Австралии

Иран пообещал предпринять ответные шаги после решения Австралии выслать иранского посла на фоне обвинений в причастности Тегерана к нападениям в Сиднее и Мельбурне.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге.

"Предъявленные обвинения абсолютно безосновательны. Любые неподобающие и необоснованные действия на дипломатическом уровне будут встречены взаимными мерами", - сказал он.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что национальные спецслужбы установили связь Ирана с нападением на ресторан в Сиднее и синагогу в Мельбурне. По его словам, собранные данные подтверждают, что Тегеран координировал как минимум два антисемитских нападения в стране. В связи с этим правительство приняло решение о высылке иранского дипломата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran Avstraliyanı cavab tədbirləri ilə hədələyib

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi