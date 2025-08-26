Иран пригрозил ответными мерами после высылки посла из Австралии

Иран пообещал предпринять ответные шаги после решения Австралии выслать иранского посла на фоне обвинений в причастности Тегерана к нападениям в Сиднее и Мельбурне.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге.
"Предъявленные обвинения абсолютно безосновательны. Любые неподобающие и необоснованные действия на дипломатическом уровне будут встречены взаимными мерами", - сказал он.
Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что национальные спецслужбы установили связь Ирана с нападением на ресторан в Сиднее и синагогу в Мельбурне. По его словам, собранные данные подтверждают, что Тегеран координировал как минимум два антисемитских нападения в стране. В связи с этим правительство приняло решение о высылке иранского дипломата.