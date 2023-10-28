Иран пригрозил открытием "новых фронтов" против США

Против США могут открыться новые фронты, если они продолжат полностью поддерживать Израиль.

Против США могут открыться новые фронты, если они продолжат полностью поддерживать Израиль.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США", - заявил Абдоллахиан.

Глава МИД сделал акцент на том, что от следующих шагов Вашингтона будет зависеть дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке.