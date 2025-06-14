Иран пригрозил нанести удары по региональным базам союзников Израиля

Иран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по Израилю.

Иран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по Израилю.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на сообщение иранского агентства Mehr News.

"Любая страна, которая примет участие в отражении ударов Ирана по Израилю, будет рассматриваться как соучастник. Все региональные базы этого государства, включая военные объекты в странах Персидского залива, а также корабли и морские суда в Персидском заливе и Красном море, станут целями иранских вооруженных сил", - говорится в информации.