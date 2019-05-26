​Иран пригрозил кораблям США секретным оружием

Военно-морские силы Ирана располагают оружием, которое позволит им отправить на дно Персидского залива американские корабли "в случае их ошибочных действий".

С таким предупреждением, как передал телеканал Al-Mayadeen, выступил в субботу советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы используем против них [США] секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами", - сказал он.

По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии. "Иранцы ответят всей мощью на любую провокацию со стороны США", - подчеркнул Корбани.