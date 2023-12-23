Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся

Средиземное море может быть заблокировано, если Соединенные Штаты продолжат совершать "преступления" в секторе Газа.

Средиземное море может быть заблокировано, если Соединенные Штаты продолжат совершать "преступления" в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав Вооруженных сил Ирана) генерал Мохаммад Реза Нагди.

"В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками [в секторе Газа], они увидят зарождение новых сил сопротивления и закрытия водных путей, которые все еще им доступны", - сказал он.

Нагди не уточнил, кем и каким образом может быть организована блокада акватории Средиземного моря.