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Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся

Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся Средиземное море может быть заблокировано, если Соединенные Штаты продолжат совершать "преступления" в секторе Газа.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 16:24
Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся

Средиземное море может быть заблокировано, если Соединенные Штаты продолжат совершать "преступления" в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав Вооруженных сил Ирана) генерал Мохаммад Реза Нагди.

"В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками [в секторе Газа], они увидят зарождение новых сил сопротивления и закрытия водных путей, которые все еще им доступны", - сказал он.

Нагди не уточнил, кем и каким образом может быть организована блокада акватории Средиземного моря.

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Версия на английском языке Iran threatens to block Mediterranean if military actions in Gaza do not stop

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