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    Иран представил в ООН план урегулирования конфликта в Йемене

    Первым шагом предлагается установить режим прекращения огня и немедленно прекратить все военные атаки иностранными силами

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Иран представил в пятницу на рассмотрение ООН план урегулирования конфликта в Йемене, состоящий из четырёх пунктов. План изложен в письме, направленном главой МИД Исламской Республики Джавадом Зарифом генсеку ООН Пан Ги Муну. Его копия, как отмечает Report, поступила в распоряжение ТАСС.

    Первым шагом министр назвал установление "режима прекращения огня и немедленное прекращение всех военных атак иностранными силами".

    Второй пункт плана предусматривает обеспечение " беспрепятственного и срочно необходимого доступа для оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Йемена".

    Затем, по мнению Зарифа, необходимо возобновить межнациональный диалог с участием "всех политических партий и групп общества". Этот диалог должен привести к формированию "инклюзивного правительства национального единства".

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