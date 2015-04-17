Иран представил в ООН план урегулирования конфликта в Йемене

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Иран представил в пятницу на рассмотрение ООН план урегулирования конфликта в Йемене, состоящий из четырёх пунктов. План изложен в письме, направленном главой МИД Исламской Республики Джавадом Зарифом генсеку ООН Пан Ги Муну. Его копия, как отмечает Report, поступила в распоряжение ТАСС.

Первым шагом министр назвал установление "режима прекращения огня и немедленное прекращение всех военных атак иностранными силами".

Второй пункт плана предусматривает обеспечение " беспрепятственного и срочно необходимого доступа для оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Йемена".

Затем, по мнению Зарифа, необходимо возобновить межнациональный диалог с участием "всех политических партий и групп общества". Этот диалог должен привести к формированию "инклюзивного правительства национального единства".