​Иран представил МАГАТЭ данные о своей ядерной программе

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Иран представил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) данные о своей ядерной программе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Как сообщяет Report со ссылкой на РБК, В МАГАТЭ подчеркнули, что представление этих документов Ираном было указано в соглашении, достигнутом 14 июля.

«Сегодня Иран представил МАГАТЭ письменные разъяснения и прилагающиеся документы по вопросам, касающимся прошлой и нынешней ядерной программы Ирана», — говорится в сообщении агентства.

Ранее страны «шестерки» международных переговорщиков подписали с Тегераном соглашение, которое предусматривает снятие санкций, если Иран ограничит национальную ядерную программу исследованиями мирного атома, а также предоставит экспертам МАГАТЭ доступ к своим военным базам. 20 июля сделку с Иран одобрил Совет безопасности ООН

