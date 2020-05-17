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Иран предостерег США от преследования своих танкеров

​Иран предостерег США от преследования своих танкеров

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В нем он подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".

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