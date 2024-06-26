Иран потребовал от США немедленно вывести войска из Сирии

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал от США немедленно и полностью вывести американский воинский контингент из Сирии.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал от США немедленно и полностью вывести американский воинский контингент из Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Для мира и стабильности в Сирии необходим полный, немедленный и безоговорочный вывод американских войск из страны. Вместо борьбы с терроризмом они продолжают воровать нефть, грабить сирийский народ и поддерживать группировки, объявленные ООН террористическими, например, "Джабхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной и политической ситуации в Сирии.