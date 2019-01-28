Иран построит в Сирии несколько электростанций

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Иран построит в рамках заключенного с Сирией меморандума об экономическом сотрудничестве несколько электростанций в САР, первую из них заложат во вторник в Латакии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

В понедельник в сирийской столице состоялось 14-е заседание высшей межправительственной комиссии Ирана и Сирии по экономическому сотрудничеству. Стороны подписали меморандум о долгосрочном экономическом сотрудничестве.

"Мы заключили контракт о сотрудничестве в сфере строительства и реконструкции нескольких электростанций в Сирии. Камень в основание первой такой станции будет заложен завтра в Латакии", - заявил Джахангири на пресс-конференции.