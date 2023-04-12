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Иран поставлял оружие в Сирию под видом "гумпомощи" после землетрясения

Иран поставлял оружие в Сирию под видом "гумпомощи" после землетрясения Иран использовал грузовые авиарейсы для оказания помощи пострадавшим при землетрясении, чтобы доставлять оружие и военную технику в Сирию.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 13:42
Иран поставлял оружие в Сирию под видом гумпомощи после землетрясения

Иран использовал грузовые авиарейсы для оказания помощи пострадавшим при землетрясении, чтобы доставлять оружие и военную технику в Сирию.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сирийские, иранские, израильские и западные источники.

Согласно источникам, после сильного землетрясения на юге Турции и на севере Сирии, происшедшего 6-7 февраля 2023 года, из Ирана в аэропорты Алеппо, Дамаска и Латакии были совершены сотни авиарейсов в течение семи недель.

Помимо "гуманитарных грузов" с помощью этих авиарейсов Иран осуществил поставки в Сирию коммуникационного оборудования, радаров, элементов систем противовоздушной обороны.

Агентство Reuters при публикации этой информации ссылается на источники в разведслужбах стран Запада, источники, близкие к иранскому и израильскому руководству, а также на бывшего сирийского военного, сбежавшего из страны, и действующего сирийского офицера.

Миссия Ирана при ООН заявила, что данная информация не соответствует действительности. Правительство Сирии отказалось давать какие-либо комментарии.

Бывший начальник аналитического отдела военной разведки (АМАН) бригадный генерал запаса Йоси Купервассер в связи с этим заявил, что разведывательная информация по поводу поставок военного оборудования из Ирана в Сирию в указанный период была настолько точной, что израильские военные знали, какой грузовик в колонне является нужной целью.

По словам анонимного представителя Минобороны Израиля, военная техника из Ирана в Сирию под видом "гуманитарной помощи" поставлялась в основном по частям. Прежде всего, для этого использовался аэропорт Алеппо на севере страны. По данным израильской стороны, поставки контролировались подразделением, входящим в структуру "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", под командованием Хасана Мехдуи. Наземная транспортировка обеспечивалась 190-й транспортной группой "Кудс", которой командует Баханем Шахарири.

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Версия на английском языке Iran exploits earthquake relief mission to fly weapons to Syria
Версия на азербайджанском языке İran Suriyaya “humanitar yardım” adı altında silah və hərbi texnika daşıyırmış

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