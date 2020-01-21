Иран попросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого самолета

Иран попросил у властей США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing, потерпевшего крушение 8 января под Тегераном. Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана. Париж и Вашингтон пока не дали положительного ответа.

По данным телеканала, Иран не располагает необходимым оборудованием для считывания данных с черных ящиков самолета.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами стали все находившиеся на борту 176 человек. Среди погибших — граждане Украины, Канады, Великобритании, Германии. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции. Позже Иран признал, что сбил самолет двумя ракетами.