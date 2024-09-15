Иран подтвердил участие Пезешкиана в саммите БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердил посол в РФ Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.

"Уважаемый господин Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран будет принимать участие в саммите в Казани", - сказал он, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Москва ждет подтверждения участия иранского лидера в саммите по дипломатическим каналам.

Медиасаммит БРИКС учрежден в 2015 году по инициативе Xinhua и с тех пор собирается в председательствующей в данной организации стране. В этом году мероприятие проходит с 13 по 17 сентября в Москве, в нем принимают участие руководители и ведущие специалисты более 60 СМИ из 45 стран.