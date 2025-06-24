Иран подтвердил намерение прекратить огонь с Израилем

Иран подтвердил намерение прекратить огонь с Израилем

Верховный совет национальной безопасности Ирана объявил о решении одобрить режим прекращения огня с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

В заявлении совета говорится, что принято "национальное решение ввести режим прекращения боевых действий" в отношении Израиля и его сторонников.

При этом, согласно заявлению, Тегеран "готов к решительному и сдерживающему ответу на любое действие врага, нарушающее режим прекращения огня".

Отметим, ранее ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты по израильской территории, нарушив режим прекращения огня. В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о ракетном ударе.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.