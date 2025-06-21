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Иран подозревает США в использовании переговоров как прикрытия для удара

Иран подозревает США в использовании переговоров как прикрытия для удара США могли использовать переговоры с Ираном как прикрытие для подготовки атаки.
Другие страны
21 июня 2025 г. 00:51
Иран подозревает США в использовании переговоров как прикрытия для удара

США могли использовать переговоры с Ираном как прикрытие для подготовки атаки.

Как передает Report, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

"Теперь все зависит от США - хотят ли они действительно найти дипломатическое решение, или у них изначально был иной план и они все равно намеревались атаковать Иран. Возможно, им были нужны переговоры лишь как прикрытие", - отметил Арагчи.

Он подчеркнул, что после последних событий Тегеран не понимает, как можно доверять Вашингтону. "То, что они сделали, на самом деле стало предательством дипломатии", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: ABŞ İrana hücum üçün danışıqlarından örtük kimi istifadə edə bilər

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