Иран подозревает США в использовании переговоров как прикрытия для удара

США могли использовать переговоры с Ираном как прикрытие для подготовки атаки.

США могли использовать переговоры с Ираном как прикрытие для подготовки атаки.

Как передает Report, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News .

"Теперь все зависит от США - хотят ли они действительно найти дипломатическое решение, или у них изначально был иной план и они все равно намеревались атаковать Иран. Возможно, им были нужны переговоры лишь как прикрытие", - отметил Арагчи.

Он подчеркнул, что после последних событий Тегеран не понимает, как можно доверять Вашингтону. "То, что они сделали, на самом деле стало предательством дипломатии", - добавил министр.