Иран подготовил планы действий на случай прямой конфронтации с Израилем

Иранское командование составило несколько планов действий в случае, если Тегеран вступит в столкновение с Израилем.

Иранское командование составило несколько планов действий в случае вступления Ирана в прямое столкновение с Израилем.

Как передает Report со ссылкой агентство Tasnim, об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсириб.

Он пояснил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "играет с огнем", и в связи с этим иранские военные провели ряд тренировок. Тангсириб уточнил, что военные полностью готовы к возможным действиям Израиля, при этом формы ответа Ирана и его контрударов будут зависеть от того, что предпримет израильская сторона.

"Иран располагает списком целей в Израиле, и операция "Истинное обещание 2" доказала, что мы можем разрушить до основания любое место, что захотим", - отметил источник.

Напомним, что 1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю сотни ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.