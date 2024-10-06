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Иран подготовил планы действий на случай прямой конфронтации с Израилем

Иран подготовил планы действий на случай прямой конфронтации с Израилем Иранское командование составило несколько планов действий в случае, если Тегеран вступит в столкновение с Израилем.
Другие страны
6 октября 2024 г. 15:25
Иран подготовил планы действий на случай прямой конфронтации с Израилем

Иранское командование составило несколько планов действий в случае вступления Ирана в прямое столкновение с Израилем.

Как передает Report со ссылкой агентство Tasnim, об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсириб.

Он пояснил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "играет с огнем", и в связи с этим иранские военные провели ряд тренировок. Тангсириб уточнил, что военные полностью готовы к возможным действиям Израиля, при этом формы ответа Ирана и его контрударов будут зависеть от того, что предпримет израильская сторона.

"Иран располагает списком целей в Израиле, и операция "Истинное обещание 2" доказала, что мы можем разрушить до основания любое место, что захотим", - отметил источник.

Напомним, что 1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю сотни ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

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Версия на азербайджанском языке İran İsraillə birbaşa qarşıdurma halında fəaliyyət planları hazırlayıb

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