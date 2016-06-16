Иран подал в Международный суд ООН на США

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Иран подал в Международный суд ООН иск в отношении США из-за отказа вернуть 2 млрд. долларов США замороженных активов. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в эфире иранского телевидения заявил президент Ирана Хасан Рухани.

В иске власти Ирана потребовали осуждения антииранских действий, а также компенсации Вашингтона за ущерб.

В апреле этого года Верховный суд США постановил, что 2 млрд. долларов США должны пойти на выплаты семьям жертв взрывов в Бейруте в 1983 году и других терактов.