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    Иран подал в Международный суд ООН на США

    В иске власти Ирана потребовали осуждения антииранских действий, а также компенсации Вашингтона за ущерб

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Иран подал в Международный суд ООН иск  в отношении США из-за отказа вернуть 2 млрд. долларов США замороженных активов. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в эфире иранского телевидения  заявил президент Ирана Хасан Рухани.

    В иске власти Ирана потребовали осуждения антииранских действий, а также компенсации Вашингтона за ущерб.

    В апреле этого года Верховный суд США постановил, что 2 млрд. долларов США должны пойти на выплаты семьям жертв взрывов в Бейруте в 1983 году и других терактов. 

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