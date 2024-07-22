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Иран заявил о готовности возобновить ядерную сделку

Иран заявил о готовности возобновить ядерную сделку Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Другие страны
22 июля 2024 г. 20:14
Иран заявил о готовности возобновить ядерную сделку

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил глава консультационного комитета по формированию правительства Пезешкиана Мохаммад Джавад Зариф в соцсети X.

"Наше новое правительство под руководством избранного президента Пезешкиана готово вести диалог в духе доброй воли - в соответствии с СВПД и иранским законодательством - для обеспечения взаимного соблюдения [условий] этого уникального достижения дипломатии", - написал он.

Зариф также подчеркнул необходимость соблюдать принятый иранским парламентом в декабре 2020 года закон "О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа". Этот документ стал ответом на односторонний выход США из СВПД в 2018 году, после которого действующий на тот момент американский президент Дональд Трамп восстановил антииранские санкции, включая эмбарго на экспорт нефти.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из договоренности. С апреля 2021 года велись переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, однако после нескольких раундов они завершились безрезультатно в ноябре 2022 года.

По мнению иранских властей, Запад должен вернуться к полному соблюдению условий СВПД, чтобы восстановить имеющиеся системы контроля над развитием ядерной программы Тегерана.

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Версия на азербайджанском языке İran nüvə sazişini bərpa etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

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