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Иран отверг требование Макрона освободить задержанных французов

Иран отверг требование Макрона освободить задержанных французов

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отверг требование президента Франции Эммануэля Макрона освободить французских граждан, задержанных в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее Макрон потребовал немедленно освободить двух французских исследователей, задержанных в Иране, назвав их заключение недопустимым.

"Французам не стоит забывать, что Иран - суверенная страна, ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо", - написал Мусави в своем Twitter.

Два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.

Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.

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