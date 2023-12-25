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Иран отверг обвинения в причастности к атаке на танкер у берегов Индии

Иран отверг обвинения в причастности к атаке на танкер у берегов Индии Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что исламская республика непричастна к атаке, которую совершил беспилотник на танкер для перевозки химикатов Chem Pluto у берегов Индии.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 18:15
Иран отверг обвинения в причастности к атаке на танкер у берегов Индии

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что исламская республика непричастна к атаке, которую совершил беспилотник на танкер для перевозки химикатов Chem Pluto у берегов Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

"Мы отвергаем эти обвинения как полностью необоснованные", - сказал представитель ведомства, комментируя заявление Пентагона, согласно которому атаковавший судно беспилотник был запущен с территории Ирана.

Представитель МИД Ирана отметил, что подобные заявления направлены на отвлечение внимания от ситуации в секторе Газа.

Об ударе беспилотника по судну у побережья Индии 23 декабря сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Как затем указали индийские ВМС, на помощь к Chem Pluto направились корабли Военно-морских сил и Береговой охраны Индии. Танкер направлялся в город Мангалуру из порта Саудовской Аравии.

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Версия на азербайджанском языке İran Hindistan sahillərində tankerə hücumda iştirakla bağlı ittihamları rədd edib

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