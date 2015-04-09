Иран отрицает причастность к подготовке подразделений шиитских мятежников в Йемене

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Иран отрицает свою причастность к военной подготовке подразделений шиитских мятежников из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было распространено иранским внешнеполитическим ведомством.

"Иран рассматривает йеменский кризис как внутриполитическую проблему и отклоняет любое использование силы извне для решения йеменских проблем, а также настаивает на политическом разрешении кризиса", - говорится в заявлении МИД ИРИ, выдержку из которого приводит агентство ИРНА.

Временный поверенный в делах Саудовской Аравии в Тегеране был вызван в четверг в МИД ИРИ, где ему выразили протест в связи с утверждениями ряда саудовских официальных лиц по поводу того, что Иран якобы осуществляет военную подготовку боевых отрядов "Ансар Аллах". Иранский МИД заявил, что все эти утверждения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований.