Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing

В МИД Украины заявили, что Киев будет приветствовать планы Тегерана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастроф

Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе сбитого Ираном самолета Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

"По моей информации, правительство Ирана уже отозвало это предложение, поскольку предусматривалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", - сказал Енин в эфире украинского "Общественного радио".

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали, но Киев будет приветствовать планы правительства Ирана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастрофы. В вопросе выплат украинская сторона исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования, отметил замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.