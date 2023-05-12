Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии

Посольство Ирана в Ирландии сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина этой страны, арестованного за совершение преступлений в сфере безопасности.

Посольство Ирана в Ирландии сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина этой страны, арестованного за совершение преступлений в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом передает агентство ISNA со ссылкой на заявление посольства в Twitter.

"Посольство Ирана в Ирландии объявило об освобождении 64-летнего Бернара Фелана, эксперта по туризму, имеющего двойное франко-ирландское гражданство и арестованного в Мешхеде в октябре прошлого года в разгар беспорядков… за сбор и отправку информации, связанной со сферой безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Фелан после прохождения судебных процедур в Иране и признания его виновным был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения. Во время отбывания срока он поддерживал связь со своей семьей по телефону и пользовался консульскими услугами.