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    Иран освободил четырех заключенных с двойным гражданством

    Четверо иранских заключенных были освобождены в субботу в рамках обмена заключенными, имеющими двойное гражданство

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Иран освободил четырех заключенных с двойным гражданством, сообщил в субботу тегеранский суд, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "На основе положений Высшего совета национальной безопасности в интересах всего политического порядка страны четверо иранских заключенных были освобождены в субботу в рамках обмена заключенными, имеющими двойное гражданство", — приводит заявление тегеранского суда агентство Fars.

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