О нас

Иран осудил удары Израиля по порту Ходейды

Иран осудил удары Израиля по порту Ходейды Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил удары Израиля по порту Ходейды, расположенного на берегу Красного моря.
Другие страны
21 июля 2024 г. 10:09
Иран осудил удары Израиля по порту Ходейды

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил удары Израиля по порту Ходейды, расположенного на берегу Красного моря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

"Представитель министерства иностранных дел Насер Канани решительно осудил удары сионистского режима [Израиля] по порту Ходейда в Йемене и добавил, что угнетенный, но могущественный народ Йемена расплачивается за свою благородную поддержку невинных граждан, женщин и детей Газы", - говорится в сообщении.

Канани отметил, что разрушение гражданской инфраструктуры порта Ходейда является "проявлением агрессивного характера израильского режима, совершающего убийства детей, а также несущего угрозу эскалации напряженности и причинения вреда окружающей среде, распространения войны в регионе в результате опасных авантюр".

По его словам, "главной причиной нынешней напряженности в регионе является продолжающееся убийство беззащитных жителей сектора Газа".

Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran İsrailin Yəmən limanına hücumunu pisləyib

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi