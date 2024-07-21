Иран осудил удары Израиля по порту Ходейды

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил удары Израиля по порту Ходейды, расположенного на берегу Красного моря.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил удары Израиля по порту Ходейды, расположенного на берегу Красного моря.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Tasnim.

"Представитель министерства иностранных дел Насер Канани решительно осудил удары сионистского режима [Израиля] по порту Ходейда в Йемене и добавил, что угнетенный, но могущественный народ Йемена расплачивается за свою благородную поддержку невинных граждан, женщин и детей Газы", - говорится в сообщении.

Канани отметил, что разрушение гражданской инфраструктуры порта Ходейда является "проявлением агрессивного характера израильского режима, совершающего убийства детей, а также несущего угрозу эскалации напряженности и причинения вреда окружающей среде, распространения войны в регионе в результате опасных авантюр".

По его словам, "главной причиной нынешней напряженности в регионе является продолжающееся убийство беззащитных жителей сектора Газа".

Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".