Иран осудил удары Израиля по порту Ходейды

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил удары Израиля по порту Ходейды, расположенного на берегу Красного моря.
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"Представитель министерства иностранных дел Насер Канани решительно осудил удары сионистского режима [Израиля] по порту Ходейда в Йемене и добавил, что угнетенный, но могущественный народ Йемена расплачивается за свою благородную поддержку невинных граждан, женщин и детей Газы", - говорится в сообщении.
Канани отметил, что разрушение гражданской инфраструктуры порта Ходейда является "проявлением агрессивного характера израильского режима, совершающего убийства детей, а также несущего угрозу эскалации напряженности и причинения вреда окружающей среде, распространения войны в регионе в результате опасных авантюр".
По его словам, "главной причиной нынешней напряженности в регионе является продолжающееся убийство беззащитных жителей сектора Газа".
Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".