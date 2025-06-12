Иран осудил резолюцию МАГАТЭ содержащую критику ядерной программы страны

Иран осудил принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, согласно которой Тегеран не в полной мере исполняет свои обязательства в ядерной сфере.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении МИД исламской республики и Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"Иран всегда придерживался своих обязательств по Соглашению о гарантиях МАГАТЭ", - отмечается в заявлении.
Ведомства обвинили резолюцию в "политической ангажированности" и "отсутствии фактологической базы".