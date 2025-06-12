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Иран осудил резолюцию МАГАТЭ содержащую критику ядерной программы страны

Иран осудил резолюцию МАГАТЭ содержащую критику ядерной программы страны Иран осудил резолюцию МАГАТЭ содержащую критику ядерной программы страны
Другие страны
12 июня 2025 г. 13:10
Иран осудил резолюцию МАГАТЭ содержащую критику ядерной программы страны

Иран осудил принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, согласно которой Тегеран не в полной мере исполняет свои обязательства в ядерной сфере.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении МИД исламской республики и Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Иран всегда придерживался своих обязательств по Соглашению о гарантиях МАГАТЭ", - отмечается в заявлении.

Ведомства обвинили резолюцию в "политической ангажированности" и "отсутствии фактологической базы".

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