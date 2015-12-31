Иран осудил планы США по введению новых санкций

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Тегеран осудил планы США по введению новых санкций в отношении Ирана, назвав их незаконными.

Как сообщает Report со ссылкой на Рейтерс, об этом заявил представитель МИД Ирана Хуссейна Джабера Ансари (Hossein Jaber Ansari).

"Как мы уже заявили американскому правительству … иранская программа разработки ракет не связана с соглашением (по ядерной программе Ирана)", - заявил Ансари, слова которого передало иранское телевидение.

"Иран будет решительно реагировать на любое вмешательство США в оборонные программы (Ирана)", - добавил он, назвав любые новые санкции "незаконными и необоснованными".

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что администрация президента США Барака Обамы готовит новые санкции против компаний и лиц, подозреваемых в причастности к иранской программе разработки баллистических ракет. Под новые ограничительные меры, которые планирует ввести министерство финансов США, могут попасть около десятка компаний и частных лиц из Ирана, Гонконга и ОАЭ, предположительно, задействованные в разработке иранской ракетной программы.