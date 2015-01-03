Иран опроверг сообщения о согласовании с США отправки ядерных материалов в Россию

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Власти Ирана опровергают сообщения о том, что Тегеран достиг предварительной договоренности с Вашингтоном о возможной отправке в Россию материалов, которые можно использовать для создания ядерного оружия. Об этом, как сообщает Report, пишет иранское агентство ISNA со ссылкой на осведомленный источник.

Источник назвал сообщения о договоренности между Вашингтоном и Тегераном безосновательными. "В сообщении упоминалась транспортировка урана за пределы Ирана. Этот вопрос поднимался долгое время назад, но у нас не было никаких договоренностей по нему", — сообщил агентству источник.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров, сообщила, что Тегеран может направить часть своих запасов урана на переработку в Россию в случае достижения соглашения с представителями "шестерки". В свою очередь МИД Ирана заявил, что не подтверждает информацию американских СМИ и назвал их политически мотивированными спекуляциями, призванными повлиять на климат переговоров Ирана и "шестерки".

