Иран официально стал страной-гарантом перемирия в Сирии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Иран официально стал страной-гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии наряду с Россией и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции в Астане.

"Очень важным результатом сегодняшних консультаций стало решение делегации Ирана официально подписать документ о присоединении к соглашению в форме страны-гаранта", - заявил А.Лаврентьев.

"В настоящее время мы получили достаточно подробную информацию и от турецкой стороны, и от иранской стороны, идет накладывание карт тех мест, которые обозначены в качестве зон, подконтрольных именно ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусре", - добавил он.