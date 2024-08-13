В Иране заявили, что не намерены участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе

Иран не участвует и не намерен принимать участия в переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.
Как передает Report, об этом заявило постоянное представительство Ирана в ООН.
"Мы не участвовали в непрямых переговорах между ХАМАС и израильским режимом при посредничестве Египта, Катара и США и не намерены участвовать в подобных переговорах", - говорится в сообщении.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран впервые с начала эскалации в секторе Газа рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры по прекращению огня в палестинском анклаве. По сведениям агентства, представитель исламской республики мог бы участвовать в закулисных обсуждениях.