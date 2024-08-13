В Иране заявили, что не намерены участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе

В Иране заявили, что не намерены участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе

Иран не участвует и не намерен принимать участия в переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

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