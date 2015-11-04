Иран не будет сотрудничать с США в борьбе с террористами в Сирии

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Али Акбар Велаяти заявил, что его страна не будет сотрудничать с США в борьбе с террористами в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, об этом сообщают иранские СМИ.

"Иран не будет прямо или косвенно сотрудничать с США", - заявил Велаяти на пресс-конференции после встречи с замглавы МИД Сирии Фейсалом Мекдадом в Тегеране.

Велаяти добавил, что "Иран не одобрит какую-либо инициативу по Сирии без обсуждения с правительством страны и ее народом".