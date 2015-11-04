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    Иран не будет сотрудничать с США в борьбе с террористами в Сирии

    Али Акбар Велаяти: Иран не одобрит какую-либо инициативу по Сирии без обсуждения с правительством страны и ее народом

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Али Акбар Велаяти заявил, что его страна не будет сотрудничать с США в борьбе с террористами в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, об этом сообщают иранские СМИ.

    "Иран не будет прямо или косвенно сотрудничать с США", - заявил Велаяти на пресс-конференции после встречи с замглавы МИД Сирии Фейсалом Мекдадом в Тегеране.

    Велаяти добавил, что "Иран не одобрит какую-либо инициативу по Сирии без обсуждения с правительством страны и ее народом".

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