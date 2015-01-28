Иран назвал условия отхода от женевского соглашения

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Иран может прекратить придерживаться промежуточного соглашения, которое достиг в ноябре прошлого года в Женеве с "шестеркой" международных посредников, если Запад не снимет санкции со страны, или если США введут новый пакет ограничительных мер.

"Исходя из развития ситуации, если западные санкции против Ирана не будут сняты, или если США намереваются ввести новые санкции против Тегерана, то это столкнется с жесткой реакцией парламента и администрации ИРИ", - заявил председатель парламентского комитета по атомной энергетике Ибрагим Карханеи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

При этом Карханеи подчеркнул, что "любой неверный шаг Запада приведет к тому, что содержание женевского соглашения будет приравниваться (Ираном) к нулю и не выполняться", а также "будет стимулировать Иран возобновить свою ядерную деятельность более энергично и быстро".

В ноябре 2013 года в Женеве "шестерка" международных посредников и Иран договорились подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций. Спустя год такое соглашение не было выработано в срок — к 24 ноября, существует лишь "промежуточный план действий". Стороны продлили переговоры до конца июня.