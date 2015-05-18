​Иран назвал сроки возвращения к прежнему объему экспорта нефти

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Иран надеется вернуться на досанкционный уровень экспорта нефти через три месяца после отмены западных санкций, заявил замглавы иранского министерства нефти Рокнеддин Джавади.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", таким образом Иран вместо восьмого станет четвертым крупнейшим экспортером нефти, а его доля в мировом экспорте вырастет с 5% до 6%.

"Мы надеемся, что мы сможем вернуться к уровням экспорта, которые были у нас до санкций", - приводит слова Джавади агентство Рейтер. По данным агентства, замминистра надеется за указанный срок довести экспорт примерно до 2,5 миллионов баррелей в день. Он добавил, что половина всего экспорта может прийтись на долю Азии.

Джавади предполагает, что цена на нефть может вырасти примерно до 80 долларов за баррель к концу 2016 года. "С коммерческой точки зрения, сегодняшние цены должны поддерживаться и постепенно возрастать", - заявил Джавади на конференции по нефти и газу в Куала-Лумпур.