Иран назвал провокацией обвинения США в нарушении резолюции СБ ООН

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Безосновательными и провокационными назвал представитель иранского МИД Бахрам Гасеми заявления США о том, что проводимые Ираном ракетные испытания являются нарушением резолюций СБ ООН.

Как передает Report, об этом сoобшил Интерфакс.

"Обвинения, с которыми выступил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, являются безосновательными, повторяющимися и провокационными", - заявил дипломат.

После недавнего испытания Ираном баллистической ракеты Флинн сказал, что США "официально предупреждают" Иран и обвинил иранские власти в нарушении резолюции СБ ООН 2231, которая призывает Иран воздерживаться от испытаний ракет, способных нести ядерный заряд.

Президент США не исключил военное решение иранской проблемы, также предлагалось ввести новые санкции против Ирана.