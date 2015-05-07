Иран направит Йемену судно с гуманитарной помощью

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Грузовое судно с гуманитарным грузом из Ирана в конце недели направится в один из портов Йемена, сообщил генеральный секретарь иранского Общества Красного Полумесяца Али Асгар Ахмади (Ali Asghar Ahmadi), отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ахмади отметил, что судно с 2,5 тоннами гуманитарного груза, включающего палатки, медикаменты и продукты питания, выйдет из иранского порта Бандар Аббас в выходные и направится в один из морских портов Йемена.

Ахмади сообщил, что в течение последних недель Сообщество Красного Полумесяца Ирана не могло доставить гуманитарную помощь в Йемен воздушным путем из-за воздушной блокады этой страны силами международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. Тегерану удалось достичь договоренности с некоторыми странами Персидского залива об отправке гуманитарных грузов морем.





