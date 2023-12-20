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Иран направил Германии ноту

Иран направил Германии ноту Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране и вручило ему ноту протеста.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 20:23
Иран направил Германии ноту

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране и вручило ему ноту протеста.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте иранского ведомства.

Во вторник внешнеполитическое ведомство ФРГ сообщило о вызове поверенного в делах Ирана в связи с приговором по делу о попытке поджога синагоги в германском городе Бохум в ноябре 2022 года, в котором виновным признан местный житель иранского происхождения. По информации немецкого суда, "запланированное нападение связано с иранским государственным органом".

В пресс-релизе иранского МИД сообщается, что посол ФРГ в Тегеране Ханс-Удо Муцель был вызван в ведомство "после публикации новостей о необоснованном обвинении суда в Германии против нашей страны, а также после недопустимых действий МИД ФРГ и вызова временного поверенного в делах исламской республики Иран [в Германии]".

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Высший земельный суд Дюссельдорфа после рассмотрения дела 36-летнего мужчины о поджоге в Бохуме приговорил его к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Нападение было направлено на синагогу, но поразило школу. Местный житель иранского происхождения был признан виновным в сговоре с целью совершения поджога при отягчающих обстоятельствах и попытке поджога. Суд посчитал доказанным, что мужчина организовал преступление в ноябре 2022 года с "покровителем" в Иране. Однако нападение было остановлено на месте из-за "боязни быть обнаруженным", а зажигательное устройство было брошено в соседнюю школу.

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