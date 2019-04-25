Иран намерен продолжить продавать нефть

Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на действия Соединённых Штатов Америки.
Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы продолжим продавать нашу нефть, наши люди покажут, что они не согнутся под гнётом американских санкций", - заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.
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