О нас

Иран намерен продолжить переговоры с США

Иран намерен продолжить переговоры с США Консультации по поводу места и времени проведения нового раунда переговоров с США по иранской ядерной программе продолжаются, окончательное решение объявит Оман, выступающий посредником в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.
Другие страны
28 мая 2025 г. 13:43
Иран намерен продолжить переговоры с США

Консультации по поводу места и времени проведения нового раунда переговоров с США по иранской ядерной программе продолжаются, окончательное решение объявит Оман, выступающий посредником в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Консультации по определению времени и места проведения следующего раунда переговоров [с США] продолжаются, и после их завершения [время и место] будут объявлены Оманом", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi