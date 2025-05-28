Иран намерен продолжить переговоры с США

Консультации по поводу места и времени проведения нового раунда переговоров с США по иранской ядерной программе продолжаются, окончательное решение объявит Оман, выступающий посредником в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.

Консультации по поводу места и времени проведения нового раунда переговоров с США по иранской ядерной программе продолжаются, окончательное решение объявит Оман, выступающий посредником в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Консультации по определению времени и места проведения следующего раунда переговоров [с США] продолжаются, и после их завершения [время и место] будут объявлены Оманом", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.