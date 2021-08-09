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Иран намерен привлечь к ответственности Британию за невыплату долга

Иран намерен привлечь к ответственности Британию за невыплату долга Власти Ирана планируют привлечь Великобританию к ответственности за невыплату долга перед исламской республикой.
Другие страны
9 августа 2021 г. 15:32
Иран намерен привлечь к ответственности Британию за невыплату долга

Власти Ирана планируют привлечь Великобританию к ответственности за невыплату долга перед Исламской Республикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Этот вопрос всегда оставался на повестке, и мы будем привлекать к ответственности Великобританию за невыплату долгов", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "различные британские правительства до сегодняшнего дня не отдавали долг под ложными предлогами". "Более 40 лет Великобритания была должна Ирану, и британский суд это подтвердил", - добавил он.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану 400 млн фунтов стерлингов (около 480 млн долларов США) в качестве компенсации за сорванный контракт. Речь идет об истории с несостоявшимися поставками Ирану британских танков "Чифтен". Они были заказаны в Великобритании еще шахским режимом, но в связи с его падением и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.

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Версия на английском языке Iran eyes holding UK accountable for non-payment of debt

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