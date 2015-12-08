Иран намерен приобрести у России танки Т-90

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Иран выразил намерения приобрести у России танки Т-90.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник в Тегеране командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан в интервью местным журналистам.

"Наши отношения с Россией в военно-технической области укрепились. И в связи с этим приобретение российских танков Т-90 стоит на повестке дня. Мы надеемся, что соответствующие контракты будут заключены и наши специалисты отправятся в Россию для приобретения опыта эксплуатации этой современной техники", - приводит агентство Тасним слова генерала, сказанные им в ходе сегодняшней церемонии открытия спортивных соревнований военнослужащих сухопутных войск Ирана.