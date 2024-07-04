Иран намерен построить в Центральной Азии крупные гидротехнические сооружения

Иранские компании намерены построить в Центральной Азии, в том числе в Казахстане, крупные гидротехнические сооружения.

Иранские компании намерены построить в Центральной Азии, в том числе в Казахстане, крупные гидротехнические сооружения.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана после встречи главы ведомства Нуржана Нуржигитова с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабияном.

"Али Акбар Мехрабиян сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии и, в частности в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС "Бахтиари" - одной из крупнейших в мире плотин", - говорится в сообщении.

Также, по данным казахстанской пресс-службы, Мехрабиян заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды.

Нуржигитов, в свою очередь, отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана - Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей и пригласил иранские компании в республику на переговоры, сообщили в ведомстве.